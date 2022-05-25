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Факты / Украина / Политика

Зеленский скоординировал с Мишелем шаги перед заседанием Евросовета

Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленский скоординировал с Мишелем шаги перед заседанием Евросовета
Фото: Depositphotos

Перед заседанием Евросовета 30-31 мая Владимир Зеленский скоординировал с Шарлем Мишелем шаги по восстановлению Украины и ее движению к членству в ЕС.

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

– В преддверии специального заседания Европейского совета 30-31 мая продолжил диалог с Шарлем Мишелем. Сквозным вопросом заседания будет помощь Украине, – написал глава государства.

По его словам, во время разговора с президентом Евросовета также скоординировали шаги по ужесточению санкций против РФ, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС.

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Украина заполнила анкету-опросник, необходимую для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

В Еврокомиссии пообещали в июне этого года подготовить заключение для Европейского совета по заявке нашего государства.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны альтернативы статусу кандидата на членство в Евросоюзе. И если ЕС не предоставит этот статус нашему государству, это будет очередным компромиссом Европы со страной-агрессором Россией.

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