Паспортизация оккупированных областей: для чего РФ пошла на этот шаг

Май, 25 в 19:33

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно с которым жители Херсонской и Запорожской областей Украины могут получать гражданство России по упрощенной процедуре.

Подобное мы наблюдали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несколько лет назад. Зачем же этот шаг понадобился сейчас? Чтобы шантажировать мир и Украину или подготовить присоединение оккупированных территорий к России?

Без плана, но со ставками

Кремль пытается заверить, что война, которую он ведет против нашего государства, не является захватнической. В то же время фактически паспортизирует территории, где российские войска способны хоть какое-то время удерживать позиции.

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Политолог Алексей Якубин считает, что это свидетельствует о том, что сейчас у России нет реальных планов касательно временно оккупированных территорий Украины.

— Со стороны РФ мы слышали очень противоречивые заявления по поводу того, что они собираются делать с оккупированными Херсонской и частью Запорожской области. То они заводят речь об инкорпорации, то о том, что после завершения боевых действий можно будет провести “референдум”. Это говорит о том, что у них нет четкого плана, – объясняет он.

Кроме того, это может быть попыткой сделать население более лояльным к РФ, ведь массовые проукраинские митинги и партизанская война показали, что Россию не ждали ни в одном регионе Украины.

В целом это попытка дальнейшего политического давления на Украину, ведь сегодня военные инструменты Кремля ограничены. Особенно если учитывать санкции против РФ и американский ленд-лиз для нашего государства.

Скорее всего, Россия хочет повысить ставки, чтобы вернуть Украину в переговорный процесс.

– В переговорном формате сейчас есть проблемы. В первую очередь со стороны России, поскольку ее не устраивает предложение Украины. Мне кажется, что со стороны Путина есть попытка повышать ставки. Россия не готова к ведению переговоров. Создается впечатление, что у них стратегия — повышать ставки, чтобы все равно склонить Украину к проведению переговоров, — рассуждает Якубин.

Влияние на политику

И хотя на бумаге это выглядит страшно, для Украины эти решения Путина ничего не меняют. Переговоры с российской делегацией в настоящее время на паузе, и могут возобновиться только после того, как ситуация на фронте вернется к состоянию до 24 февраля 2022 года.

— Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины, — заявили в МИД Украины.

Кроме того, Украина ставит перед собой задачу освобождения всех оккупированных территорий. То есть выход на границы 1991 года.

— Она (война. — Ред.) закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий. До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма, — прогнозирует руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Якубин отмечает, что Украина четко обозначила свою политику в отношении переговорного процесса, и любые действия России вряд ли приведут к ее изменению.

– Позиция Украины уже провозглашена. Россия издавала подобные указы и в отношении наших граждан, оставшихся на Донбассе. Здесь будет та же реакция: Россия продолжает, как она считает, повышать ставки, вместо того чтобы думать, как выйти из нынешней ситуации и присоединиться к реальным переговорам, — говорит политолог.

Одновременно он обращает внимание и на то, что свои действия Кремль может представить как попытку “заботиться” о временно оккупированных территориях.

Одна из самых больших проблем в глазах международного сообщества состоит в том, как ведет себя РФ с гражданским населением. Где не убивает и не насилует, там создает сверхтяжелый гуманитарный кризис.

Поэтому попыткой раздавать паспорта и “сблизить оккупированные территории с РФ” Кремль надеется на смягчение риторики и действий международного сообщества.

– Россия может совершать такие действия, чтобы, наоборот, снизить градус давления. Сказать: смотрите, мы занимаемся гуманитарными вопросами. Возможно, есть попытка остановить шестой пакет санкций, в том числе нюансы, связанные с нефтью. Попытка смягчить мировую критику, например, за блокирование торговли зерном, — полагает Якубин.

Конечно, Россия может надеяться на что угодно, но действия всех желающих вернуться в мир, который был до 24 февраля, получают адекватную оценку как от Украины, так и от других крупных игроков на международной арене.

А для нас какие-либо действия РФ уже не имеют веса. Украина ясно очертила свою позицию в этой войне. После того как мы освободим оккупированные территории, у российских паспортов не будет никакой силы, независимо от того, какой указ издавал Путин.