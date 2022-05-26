Парламент Хорватии поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Май, 26 в 16:28

Хорватский парламент полностью поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, заверил глава Сабора Хорватии Гордан Яндрокович на встрече с заместителем председателя Верховной Рады Еленой Кондратюк.

– Для нас поддержка Хорватией исторического важного решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС – это проявление настоящей дружбы и солидарности с украинским народом и Украиной, – так она поблагодарила дружественную страну за поддержку европейского выбора Украины.

Кондратюк также обратилась к Яндроковичу от имени Верховной Рады с просьбой рассмотреть декларацию о признании действий РФ в Украине геноцидом украинского народа, как это уже сделали парламенты других стран.

Она передала главе Сабора Хорватии приглашение от имени спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука посетить Украину.

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Уже в начале июня, как ожидается, Еврокомиссия предоставит вывод о потенциальном предоставлении нашему государству статуса кандидата.