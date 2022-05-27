Май, 27 в 13:24

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в Евросоюзе, но выступают против ускоренного процесса.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Позиция Греции заключается в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.

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В то же время Афины первоначально выступают за ускоренный процесс присоединения Западных Балкан. В правительстве Греции считают, что именно этот регион является непосредственным приоритетом для ЕС.

Что касается Республики Кипр, то источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться решение, вынесенное Европейской комиссией.

Если это будет положительно, то Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата. Однако источник добавил, что все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим.

Хорватский парламент полностью поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Источник: Euractiv