Украина запускает кампанию Embrace Ukraine в поддержку кандидатства на членство в ЕС

Май, 29 в 17:56

Украина намерена запустить масштабную кампанию Embrace Ukraine. Strengthen the Union, которая направлена ​​на обеспечение поддержки нашего государства на пути получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

По последним данным, Украина имеет беспрецедентную поддержку среди граждан стран-членов Евросоюза. Около 66% людей убеждены, что Украина должна присоединиться к ЕС в случае готовности, а 71% жителей считают, что Украина – это часть европейской семьи.

Важно, чтобы лидеры государств-членов ЕС услышали голос граждан, и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины как страны-кандидата.

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– Сегодня вся Украина поддерживает членство в Европейском Союзе. На четвертый день полномасштабной войны президент Украины подал заявку на членство в Европейском Союзе. Мы ожидаем получить статус кандидата. Украина, безусловно, готова к этому шагу. С 2014 года мы провели ряд реформ, имплементировали значительную часть законодательства ЕС. Европа будущего возможна только с Украиной, – убеждена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

После полномасштабного вторжения России, 28 февраля, Украина официально подала заявку на членство в Евросоюзе и выполнила все необходимые процедуры. В конце июня состоится заседание лидеров ЕС, где будет рассматриваться решение о предоставлении Украине статуса кандидата.