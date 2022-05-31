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Факты / Украина / Политика

Призвал помочь оружием и санкциями против РФ: Зеленский встретился с главой МИД Франции

Юля Захарченко, редактор ленты
Призвал помочь оружием и санкциями против РФ: Зеленский встретился с главой МИД Франции
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Франции. Катрин Колонна находится в Украине с официальным визитом. Стороны обсудили определяющие для победы Украины вопросы.

Среди них: помощь в вооружении, усиление санкций против России и приближение нашего государства к членству в Европейском Союзе. Отдельное внимание было уделено проблематике разблокирования украинских портов, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Глава государства подчеркнул необходимость скорейшего введения шестого пакета санкций против РФ со стороны ЕС.

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Президент отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Франции в вопросе предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в ЕС в июне. Глава государства призвал французских партнеров не подвергаться шантажу агрессора и давлению, поскольку Кремль стремится получить ослабление во введенных против Москвы санкциях.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное участие Франции в процессе послевоенного восстановления. Глава государства поблагодарил за финансовую поддержку Украины и помощь правительства Франции в лечении раненых украинских военных.

Источник: Офис президента
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