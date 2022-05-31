Когда мы увидели друг друга, то были слезы: Зеленская об общении с первыми леди
Многие страны мира поддерживают Украину после начала полномасштабной вооруженной агрессии России. Наша страна благодарна всем людям, желающим помочь гражданам Украины. В интервью ведущим информационного телемарафона Єдині новини Елена Зеленская рассказала об общении с первыми леди других стран и поддержке Украины.
– К счастью, у меня очень много положительного опыта общения с теми странами, которые нас поддерживают. Их много – это почти все страны мира. Эти возможности я использую на 100%.
В первые дни полномасштабного вторжения российской армии позвонили и предложили свою поддержку те страны, которые сейчас активно помогают Украине. Зеленская отметила, что такая поддержка очень ценна и важна.
— Все, кого вы сейчас знаете, кто нам активно помогает, позвонили по телефону, написали, записали видео. До 24, 25 и 26 февраля был ряд слов поддержки и прочего. Нам предлагали к ним приехать с детьми. У нас не было таких планов, поэтому вежливо отказывались, но это действительно было очень приятно. Я начала видеоразговоры всего несколько недель назад, до этого не было возможности. Не буду называть эту первую леди, но когда мы увидели друг друга, то были и слезы. Я чувствую, что эти люди искренне помогают, поэтому с такими партнерами я буду продолжать общаться. Я думаю, что наше общение будет иметь свои плоды.