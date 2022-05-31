Когда мы увидели друг друга, то были слезы: Зеленская об общении с первыми леди

Май, 31 в 11:02

Многие страны мира поддерживают Украину после начала полномасштабной вооруженной агрессии России. Наша страна благодарна всем людям, желающим помочь гражданам Украины. В интервью ведущим информационного телемарафона Єдині новини Елена Зеленская рассказала об общении с первыми леди других стран и поддержке Украины.

– К счастью, у меня очень много положительного опыта общения с теми странами, которые нас поддерживают. Их много – это почти все страны мира. Эти возможности я использую на 100%.

В первые дни полномасштабного вторжения российской армии позвонили и предложили свою поддержку те страны, которые сейчас активно помогают Украине. Зеленская отметила, что такая поддержка очень ценна и важна.

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