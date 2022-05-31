Май, 31 в 20:45

Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с призывом лишить Россию статуса государства-члена.

Соответствующий проект постановления № 7394 поддержали 311 нардепов.

Как отмечается в обращении, с начала полномасштабного вторжения войска РФ выпустили по Украине более 2,1 тыс. ракет, и эта цифра растет ежедневно. В результате вражеских обстрелов на территории нашего государства повреждены или уничтожены более 250 культурных достопримечательностей (церкви, музеи, памятники, заповедники, театры, дома культуры, библиотеки, исторические здания).

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Такие действия РФ являются пренебрежением нормами международного гуманитарного права.

В обращении подчеркивается, что объявленная РФ война забирает не только тысячи жизней украинцев, но и пытается забрать национальное наследие Украины, культуру и идентичность.

В связи с этим Украина считает неприемлемым присутствие РФ в ЮНЕСКО.

– Украина высоко ценит членство в ЮНЕСКО и использует его не только в аспекте сохранения культурного наследия государства, но и для раскрытия его потенциала в будущем. Но сейчас вопрос дальнейшего развития нашего государства напрямую зависит от действий РФ, которая прилагает все усилия, чтобы разорить многовековое достояние Украины, в частности культурное. Страна-агрессор и ее руководство давно показали свою позицию – они не преследуют цель продолжения дипломатических отношений с цивилизованным миром и международными институтами… От имени украинского народа, Верховная Рада обращается к ЮНЕСКО безотлагательно рассмотреть возможность лишения РФ статуса государства-члена ЮНЕСКО, — подчеркивается в документе.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

По состоянию на начало мая сообщалось, что российские оккупанты уничтожили и повредили более 240 культурных объектов в Украине.

Все объекты культурного наследия, которые получили повреждения, фиксируют на специальном сайте (т.е. формируется реестр уничтоженных во время войны достопримечательностей).