РФ тормозит переговоры, открыто предлагая украсть часть Украины – Подоляк

Июнь, 01 в 18:44

Переговорный процесс тормозят представители России, поскольку открыто предлагают украсть часть территории Украины.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Представители российской переговорной группы открыто предлагают украсть часть территории Украины и силой присоединить ее к России. Так кто же на самом деле убивает переговорный процесс? И о чем можно договариваться, если РФ снова доказывает свою неадекватность, продолжая воровать и убивать? – с таким риторическим вопросом он обратился к оппонентам.

Представники рос. переговорної групи відкрито пропонують вкрасти частину території ???????? та силоміць приєднати її до ????????. То хто насправді вбиває перемовний процес? І про що можна домовлятися, якщо Росія знову доводить свою неадекватність, продовжуючи красти та вбивати? Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 1, 2022

Сегодня российские пропагандисткие СМИ распространили заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что жители “ЛНР”, “ДНР”, а также Запорожской и Херсонской областей якобы сами будут решать свою судьбу.

А позже председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что, с его точки зрения, такие “референдумы” о “присоединении” могут состояться уже этим летом.