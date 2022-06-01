Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

РФ тормозит переговоры, открыто предлагая украсть часть Украины – Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Переговорный процесс тормозят представители России, поскольку открыто предлагают украсть часть территории Украины.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Представители российской переговорной группы открыто предлагают украсть часть территории Украины и силой присоединить ее к России. Так кто же на самом деле убивает переговорный процесс? И о чем можно договариваться, если РФ снова доказывает свою неадекватность, продолжая воровать и убивать? – с таким риторическим вопросом он обратился к оппонентам.

Сегодня российские пропагандисткие СМИ распространили заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что жители “ЛНР”, “ДНР”, а также  Запорожской и Херсонской областей якобы сами будут решать свою судьбу.

А позже председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что, с его точки зрения, такие “референдумы” о “присоединении” могут состояться уже этим летом.

Читайте
Переговоры с РФ продолжаются только в гуманитарной сфере, в политической остановлены – Подоляк

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка