Июнь, 02 в 18:03

Федеративная Республика Германия поддержала участие Украины в Европейском Союзе как полноценного члена.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, слова которой приводит издание Handelsblatt.

— Мы сейчас находимся на исторической вехе, и для меня это означает, что мы не можем действовать по обычной схеме, а должны осознать, что это исторический момент… Это означает, с одной стороны, наконец-то открыть переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией сейчас. А по поводу Украины недостаточно сказать: “Да, вы принадлежите Европе”, но надо сказать “ваше место в Европейском Союзе“, — сказала она.

Она отметила, что процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым.

— В этом процессе не может быть никаких скидок. В данный момент мы должны вместе, как Европейский Союз, определить курс, чтобы не закрывать дверь перед их носом, — сказала Анналена Бэрбок.

Она отметила, что на Германии лежит особая ответственность “в этот исторический момент, когда другие нуждаются в нас, четко сказать, что мы готовы оказать поддержку”.

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Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что одной из причин агрессии России против Украины стала стратегическая неопределенность Европейского Союза по поводу нашей страны.

Он подчеркнул, что у Киева очень четкая позиция по вопросу вступления в ЕС: мы хотим услышать четкий ответ – или да, или нет.

Источник: Handelsblatt