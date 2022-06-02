Июнь, 02 в 14:16

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем обращении к министрам иностранных дел стран-членов Совета по сотрудничеству арабских государств Залива призывам поддержать Украину в ее борьбе против России.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам Ермака, Москва постоянно отрицала и продолжает отрицать право Украины на самостоятельное существование и всячески пытается уничтожить украинскую идентичность – чтобы такой нации, как украинцы, не было.

Сейчас смотрят

Своей войной против нашей страны Россия уже влияет на весь мир, ведь создает продовольственный кризис, который будет оказывать непосредственное влияние на население арабских стран.

Ермак призвал страны Залива помочь наказать агрессора и завершить войну.

— Мы надеемся, что страны Залива будут играть активную роль в разрешении текущего глобального продовольственного и энергетического кризисов, которые Россия использует в качестве инструментов войны и давления на международное сообщество, — сказал Андрей Ермак.

Он напомнил, что ЕС согласовал шестой пакет санкций против России – “нефтяной”.

– Это возможность для стран Залива с пользой для себя помочь Западу преодолеть энергетическую зависимость от России. Украина также заинтересована в долгосрочных и эффективных решениях в этой области, — заявил Ермак.

По его словам, важно создание специального консультационного совета для региона стран Залива, где будут обсуждаться вопросы поставок зерновых, энергетическая безопасность и т.д.

Он подчеркнул, что в зоне риска продовольственного кризиса оказался ряд исламских стран Африки и Южной Азии.

— Мы призываем страны Совета сотрудничества арабских государств Залива присоединиться к режиму санкций против Российской Федерации и никак не способствовать России и отдельным представителям ее властных кругов во избежание действующих ограничений, — призвал глава ОПУ Андрей Ермак.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что введение экономических санкций против РФ крайне важно, ведь это лишит Россию финансовых, технических и технологических ресурсов для ведения войны, а также последующих возможных войн.

По словам Ермака, Украина совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном создала консультативную группу, которая будет предоставлять предложения по гарантиям безопасности для Украины.

– Мы приглашаем ведущих деятелей в сфере безопасности, политики и дипломатии из ваших стран присоединиться к деятельности этой группы. Преступная агрессия постоянного члена Совбеза ООН показала, что мир нуждается в кардинальном обновлении международной системы безопасности. Уверен, что арабский мир должен играть в этом процессе одну из ведущих ролей, — подчеркнул Андрей Ермак.

Совет сотрудничества арабских государств Залива объединяет Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.