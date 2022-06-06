Июнь, 06 в 18:52

Украинская сторона не ведет переговоры с западными партнерами о будущем “мирном плане” с Российской Федерацией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня. По его словам, на сегодняшний день он не ведет обсуждения мирного плана.

– Такие переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно, всем хочется нас толкать к какому-нибудь результату, точно нежелаемому для нас, потому что нас не спрашивают. А желаемого для тех или иных сторон. У них, наверное, есть свои заинтересованности — как финансовые, так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас, – отметил глава государства.

В то же время Зеленский считает, что Украина должна работать со всеми европейскими государствами, мировыми государствами.

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Отметим, американский телеканал CNN ранее сообщал о том, что США, Евросоюз и Великобритания якобы ведут консультации по поводу “мирного плана” для Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что имеет на сегодняшний день достаточные возможности, чтобы довести до положительного результата идею о введении визового режима с РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 103-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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