Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского депутата

Июнь, 07 в 20:32

Генпрокуратура Молдовы отказалась экстрадировать в Беларусь народного депутата Украины Евгения Яковенко, которого 5 июня задержали на границе по запросу Минска.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Думитру Робу объяснил отказ именно статусом Яковенко:

– Причины отказа в экстрадиции обусловлены статусом этого лица как члена Верховной Рады Украины, победившего на выборах в 2019 году в Донецком регионе, в контексте геополитической ситуации в регионе.

У Робу есть подозрения, что в случае выдачи нардепа Беларуси процесс против него будет несправедливым, поскольку в резолюции от 9 марта об агрессии России против Украины Европарламент осудил содействие Беларуси РФ в этой войне.

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Поэтому прокуратура Молдовы распорядилась отпустить Евгения Яковенко.

Пограничная полиция Молдовы 5 июня задержала народного депутата Евгения Яковенко по официальному запросу Беларуси.

Минск внес нардепа в базу Интерпола якобы по обвинению во взяточничестве и коррупции, а также зарегистрировал запрос на его арест и экстрадицию.

Источник: NewsMaker