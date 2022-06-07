Мукачево передало защитникам Украины более двух десятков транспортных средств

Июнь, 07 в 11:45

Бойцы Мукачевского батальона территориальной обороны, выполняющие боевые задания на передовой, получили от родного города очередную партию внедорожников и автобусов, а также авто скорой помощи. Как сообщил городской глава Мукачево Андрей Балога, это вторая партия из 6 автомобилей, первая была из 8 машин. Также еще 8 автомобилей закупили и передали на 128 бригаду и другие воинские части, а для нужд Национальной гвардии закупили 2 автобуса и 2 автомобиля Рено Дастер.

— Все машины куплены на средства городского бюджета. Предыдущие транспортные средства уже опробованы в боевых условиях и помогают нашим защитникам в войне с рашистами, — отметил Андрей Балога.

По его словам, сейчас нет ничего важнее, чем то, чтобы помогать нашим защитникам уничтожать врага на фронте, поэтому городские власти пытаются максимально поддержать бойцов и их семьи.

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— За более чем три месяца войны на защиту страны из местного бюджета направили более 160 миллионов гривен. В частности, в поддержку 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады было выделено 116 млн гривен, на территориальную оборону и военкомат – 13,4 млн грн, другие воинские части – 12 млн грн, Мукачевский пограничный отряд – 8 млн грн, национальная полиция – 3 млн грн, военный госпиталь – 2 млн грн, ГСЧС – 2 млн грн, также 100 000 гривен помощи получают семьи павших Героев, — рассказал мэр Мукачева.

Как отметил Андрей Балога, город продолжит поддерживать защитников Украины до окончательной победы над агрессором.

Источник: Mukachevo.net