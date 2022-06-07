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Мукачево передало защитникам Украины более двух десятков транспортных средств

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Мукачево передало защитникам Украины более двух десятков транспортных средств

Бойцы Мукачевского батальона территориальной обороны, выполняющие боевые задания на передовой, получили от родного города очередную партию внедорожников и автобусов, а также авто скорой помощи. Как сообщил городской глава Мукачево Андрей Балога, это вторая партия из 6 автомобилей, первая была из 8 машин. Также еще 8 автомобилей закупили и передали на 128 бригаду и другие воинские части, а для нужд Национальной гвардии закупили 2 автобуса и 2 автомобиля Рено Дастер.

— Все машины куплены на средства городского бюджета. Предыдущие транспортные средства уже опробованы в боевых условиях и помогают нашим защитникам в войне с рашистами, — отметил Андрей Балога.

Мукачево підтримує своїх захисників

По его словам, сейчас нет ничего важнее, чем то, чтобы помогать нашим защитникам уничтожать врага на фронте, поэтому городские власти пытаются максимально поддержать бойцов и их семьи.

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— За более чем три месяца войны на защиту страны из местного бюджета направили более 160 миллионов гривен. В частности, в поддержку 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады было выделено 116 млн гривен, на территориальную оборону и военкомат – 13,4 млн грн, другие воинские части – 12 млн грн, Мукачевский пограничный отряд – 8 млн грн, национальная полиция – 3 млн грн, военный госпиталь – 2 млн грн, ГСЧС – 2 млн грн, также 100 000 гривен помощи получают семьи павших Героев, — рассказал мэр Мукачева.

Как отметил Андрей Балога, город продолжит поддерживать защитников Украины до окончательной победы над агрессором.

Источник: Mukachevo.net

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