Июнь, 09 в 15:14

Российский либерал, юрист, соратник Алексея Навального Игорь Жданов опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он сфотографировался возле монумента Независимости Украины в Киеве.

Фото в Украине он зачем-то сопроводил текстом с громкими заявлениями о том, что среди его жизненных задач – свободная Россия и свободное российское общество.

Также он написал, что якобы хочет сделать все, что поможет остановить войну России с Украиной, и подчеркнул, что “сейчас правда на стороне Украины”, призывая тех, кто поддерживает Украинское государство и “помогает остановить эту войну” – ничего не бояться. Как именно он помогает остановить вооруженное нападение своего государства на Украину, находясь при этом в свободном Киеве, а не в Москве, он не уточняет.

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– Война обязательно закончится. А граница России и Украины огромна. И возникнет огромное количество дел, которые нужно будет решить. Надеюсь, что это будет возможно в наше время, – заявил Жданов.

Таким образом он вновь повторил тезис пропаганды российских либералов о том, что, несмотря на войну и циничное нападение России на Украину, Украине нужно будет после победы простить “хороших” россиян и строить с ними новое “дружное” сообщество только потому, что у нас есть общая граница.

Игорь Жданов также отметил, что “очень благодарен всем, кто сделал это возможным”, вероятно, имея в виду свой приезд в Украину, однако конкретные имена назвать не решился.

Что писал Жданов о сопротивлении Украины российскому вторжению и оккупации Крыма

Среди старых постов Жданова нашлось отображение его мнения по ряду вопросов, которые так же жестко, как и в 2014 году, стоят и сейчас.

Так, он позволял себе репостить ироничные посты о том, что “Крым – не бутерброд, а Сирия – не шаурма”, продолжал эту “шутку” фразой о том, что сходит “сделает себе Крым к чаю”.

Подчеркивал, что судя по “беззубости” Запада, “грех было не оттяпать Крым”.

– Самым глупым решением украинской власти будет сейчас вооруженное сопротивление, – отмечал Жданов во время первого российского вторжения. – История все рассудит.

Кто такой Игорь Жданов

Игорь Жданов – соратник российского оппозиционера Алексея Навального, широко известного в Украине благодаря заявлению о том, что “Крым – не бутерброд”, чтобы возвращать его после российской оккупации.

В России его, как и всех сторонников Навального, преследуют власти.

Был директором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, просуществовавшего с 2011 года до 2021-го. Основной деятельностью ФБК было раскрытие коррупционных схем российских властей.

Покинул РФ, где его обвинили в мошенничестве и создании экстремистской организации, в 2019 году, позднее сообщалось, что он выехал в Литву. Российские суды, тем временем, объявляли о его заочном аресте.

Летом 2021 года Жданова объявили в международный розыск, до этого – в федеральный розыск по России.

Фото: Игорь Жданов