Июнь, 09 в 21:13

В ЕС есть семь стран, которые говорят о других форматах для Украины, а не о статусе кандидата. В то же время, три из них вообще не хотят давать “зеленый свет” для Киева.

Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель.

— В общем, примерно семь стран Евросоюза — это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, — высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений. Но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать “зеленый свет” для Украины, — сказала она.

Стефанишина не стала называть эти страны, добавив, что в таком случае 24 числа точно не будет принято решение в пользу Украины.

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Стоит отметить, что 23-24 июня состоится саммит, на котором могут решить вопрос по поводу предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

– Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине “нет”, — заявила Стефанишина.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Киев заполнил и передал Еврокомиссии две части опросника, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС.