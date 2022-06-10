Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи: посол Польши о “спасении лица” Путина

Июнь, 10 в 16:21

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий с резкой критикой отреагировал на заявления о “сохранении лица” президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью агентству Укринформ.

Он подчеркнул, что Польша делает все возможное, чтобы “никто не сошел с этой дистанции”.

— Но нужно понимать, что мы не в центре внимания многих столиц, – отметил посол.

По его мнению, Россия сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда “союзники будут давить с целью пойти на уступки Путину”.

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— Поскольку что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи.

Он подчеркнул, что война в Украине — это шанс остановить режим, который “угрожает миру, а не только Харькову или Северодонецку”, а также создать условия для мирной жизни в Европе на 20-30-40 лет.

— Я считаю, что мы сможем добиться этого консенсуса, но, к сожалению, это будет нескоро, будут еще тысячи жертв и тысячи разрушенных домов. К сожалению, люди не меняются. Был 1939 год, был 2014, были Балканы, но это никого ничему не научило, — сказал он.

8 июня президент Польши Анджей Дуда начал серию визитов в Южную Европу, чтобы убедить эти страны в поддержке более быстрого предоставления Украине кандидата на членство в ЕС.

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вывоз продовольствия из Украины.

Фото: Bartosz Cichocki