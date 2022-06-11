Июнь, 11 в 20:39

Введенные Украиной санкции против высших должностных лиц страны-агрессора России являются важным политическим сигналом для стран Запада.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Он объяснил, что исполнение указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО по санкциям будут контролировать как украинские правоохранительные органы, так и Министерство юстиции.

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– На территории Украины все действия, определенные в решении СНБО, будут контролироваться как правоохранительными органами, так и Министерством юстиции Украины. Во всех реестрах, где может быть информация, будут проведены проверки, – заявил нардеп.

В то же время Вениславский отметил, что важен как раз внешнеполитический аспект решения СНБО о санкциях против топ-чиновников РФ. Так, в решении СНБО прописано, что Украина обратится к международным партнерам с просьбой ввести аналогичные ограничительные меры против перечисленных в президентском указе лиц.

Как объяснил Вениславский, не все лица из указа находятся сейчас под западными санкциями. Поэтому страны-партнеры могли бы включить их в следующие санкционные списки.

– Это (решение СНБО, — Ред.) очень важный политический месседж… Надо понимать, что в мире введены санкции, но не против всех тех должностных лиц, в отношении которых введены санкции указом президента. И когда будут вводиться следующие пакеты санкций, это очень четкий сигнал для западных стран, что и эти лица, являющиеся высшим политическим руководством РФ, которые непосредственно благословляли и участвуют в совершении агрессии против Украины, могут быть включены в санкционные списки, — подчеркнул Вениславский.

Нардеп добавил, что в этом направлении будут работать как Офис президента, так и Министерство иностранных дел и его представительства.

Что касается реализации санкций против россиян на территории Украины, то речь идет о конфискации активов, лишении госнаград Украины, если таковые есть, и тому подобное.

– В Украине у многих из этих лиц есть прямые или опосредованные имущественные интересы, которые будут подпадать под действие этих санкций, – заявил Вениславский.

Комментируя исключение патриарха РПЦ Кирилла из шестого пакета санкций Евросоюза, нардеп предположил, что в ходе предстоящих переговоров Украины с партнерами может быть рассмотрен вопрос о введении ограничительных мер в отношении него.

Как известно, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 400 о введении санкций против хозяина Кремля Владимира Путина. В список попали и другие российские чиновники, среди которых Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, Сергей Лавров.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет въезда, лишение госнаград. И все это – бессрочно.