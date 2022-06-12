Июнь, 12 в 18:31

В воскресенье, 12 июня, Министерство иностранных дел России опубликовало праздничную открытку ко Дню РФ с намеком на то, что НАТО якобы может повторить судьбу армий Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Так, на картинке российского МИДа изобразили последовательность головных уборов части армий из тех, с которыми за свою агрессивную историю воевала РФ.

В перечне оказались крестоносцы, поляки, французы, немцы и еще одно место осталось свободным.

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Под изображением написана фраза о том, что Москва якобы “вежливо просила их не расширяться на восток”.

Именно эту фразу российская пропаганда использует для того, чтобы угрожать странам, которые вступили в НАТО за десятилетия, прошедшие после распада СССР.

Этим постом Россия в очередной раз намекнула, что якобы воюет не против украинской армии и мирного населения соседней страны, которая ничем не провоцировала подобную жестокую агрессию в свою сторону, а “борется с расширением НАТО”.

Соцсети, в свою очередь, взорвались мемами и язвительными замечаниями о том, как выглядит сама Россия в этот день.

Многие обратили отдельное внимание на картинку, созданную российским внешнеполитическим ведомством, и решили дать РФ больше вариаций того, как может выглядеть последний квадратик – а то и каждый из них.

Кое-кто удивился тому, что Министерство иностранных дел, которое по сути своей должно заниматься урегулированием конфликтов, вместо этого лишь разжигает их.

Но большинство пользователей решили написать России письменное послание с пожеланиями – проиграть войну, платить репарации до конца дней, “русского мира” в каждый дом и столкнуться с тем же, что они сотворили с Украиной.