Германия подключилась позже соседей: Зеленский о поставках оружия Украине

Июнь, 14 в 16:03

С начала полномасштабного вторжения Германия и Франция политически поддержали Украину, однако нам нужно было оружие, сказал президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

– Германия, если честно, подключилась позже некоторых наших соседних государств по поставкам оружия – и это факт. Это было не только в риторике, но и по факту, – подчеркнул глава государства.

По его словам, США, Словацкая Республика, Польша, Великобритания, Болгария, Румыния и страны Балтии первыми оказали помощь Украине.

– И среди этих государств в Европе – и Германия, и Франция – они были немного позже. Это правда. Они поддерживали Украину. Они сразу сказали, что это нарушение суверенитета. Политически они подключились сразу, но нам нужна была тогда — в начале войны — не политика, а именно помощь, – объяснил Зеленский.

Он сказал, что не может подтвердить слова Шольца о том, что никто не поставляет оружие в Украину в таких объемах, как Германия.

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– Что касается количества оружия, я не готов сейчас подтвердить слова, о которых сказали вы. Я не уверен в этих цифрах, если честно, – добавил президент.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он слишком медлил с поставками вооружений в Украину.

По его словам, ВСУ необходимо сначала обучиться обращению с современными и сложными системами вооружений, что сейчас и происходит в Германии.

Шольц заверил, что в Украину поедет все оружие, которое обещали.

Уже в июне Украина может получить самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000, а в июле-августе — немецкие зенитные самоходные установки Gepard.