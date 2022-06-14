Июнь, 14 в 13:27

Западные партнеры не ввели превентивные санкции против России еще до полномасштабного вторжения на территорию Украины. Кроме того, страны Запада не закрыли воздушное пространство над нашим государством и не обеспечили достаточным количеством оружия, несмотря на свои предупреждения о возможном нападении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу ZDF. Таким образом украинский лидер прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что официальный Киев якобы “не хотел слышать” предупреждения о возможности полномасштабной войны с РФ.

– Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ. Сигналы, которые вы упоминаете, все они были разными. Смотрите, если все произошло так, если все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не закрыли воздушное пространство, почему до этого вторжения нам не поставили оружие и почему не ввели превентивные санкции, чтобы сдержать президента РФ? – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что Украина также должна адресовать вопросы многим европейским лидерам и президенту США. Ведь Киев призывал к превентивным антироссийским санкциям и представил стратегию строительства украинского Черноморского флота.

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Зеленский добавил, что Киев предупреждал партнеров о возможности блокирования Черного моря Россией.

– Было бы справедливо, если бы меня как украинского лидера заранее выслушали, прислушались к тому, от чего мы предостерегали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы война не началась, презентацию нашей стратегии на Черном море, строительство Черноморского флота со страной-партнером. Мы это предлагали, мы говорили, что Россия будет блокировать Черное море, – рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина просила системы противовоздушной обороны (ПВО) задолго до полномасштабного вторжения войск РФ.

– Мы также говорили о ракетной программе, я об этом отчитывался год назад и презентовал программу, какие средства ПВО нам нужны, чтобы защитить себя – и это правильный ответ на ваш вопрос… Скажем честно: мы к этому готовились, сначала нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую мы получаем, — подчеркнул Зеленский.

На днях президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы “не хотел слышать” предупреждения Вашингтона о полномасштабном вторжении российских войск в Украину.

В то же время американские СМИ публиковали информацию, что Джо Байден отдал приказ рассекретить разведданные накануне вторжения РФ, поскольку партнеры и союзники США встретили со скептицизмом заявления о возможном нападении.

Источник: ZDF