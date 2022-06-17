Июнь, 17 в 17:30

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что в планах присоединение Украины к так называемому цифровому безвизу.

Об этом он сказал сегодня на заседании правительства.

Для начала он поприветствовал то, что вчера лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии поддержали предоставление нашему государству немедленного статуса кандидата в Евросоюз.

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– Сегодня Европейская комиссия утвердила вывод о предоставлении нам такого статуса. Уже через неделю на саммите ЕС его рассмотрят страны-члены, — рассказал Денис Шмыгаль и подчеркнул, что статус кандидата открывает конкретную дорожную карту вступления Украины в Европейский Союз.

Кроме того, премьер напомнил, что Украина должна подписать с ЕС пять новых безвизов, в том числе: в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. Сейчас часть документов, касающихся этих безвизов, уже подписали, а часть — на финишной прямой.

Украина получила энергетический безвиз в марте – стала частью европейской энергосети ENSTO-E. Также Украина экспортирует электроэнергию в Европу.

ЕС упразднил все квоты и пошлины на экспорт украинской продукции.

Украина согласовала с Евросоюзом транспортный безвиз или Соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Соглашение дополнительно снимает барьеры на торговлю со странами ЕС, улучшает логистику, цену и скорость перевозок для украинских предпринимателей.

Правительство утвердило и передало в Верховную Раду законопроект о введении таможенного безвиза. Технически Украина готова, чтобы уже этим летом подписали таможенный безвиз.

— Сегодня в повестке дня у нас решение для скорейшего получения цифрового безвиза. Мы утвердим делегацию для переговоров Украины и ЕС по нашему участию в программе Цифровая Европа, – рассказал Денис Шмыгаль.

По его словам, это масштабный проект на 7,5 млрд евро, финансирующий исследования и программы в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых навыков. Получить финансирование могут как государства, так и частный бизнес и неправительственные организации.

Украина с 1 июля этого года вводит визовый режим с Россией.