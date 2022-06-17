Июнь, 17 в 0:25

Европейская комиссия планирует рекомендовать предоставить статус кандидатов Украине и Молдове в качестве символического шага в длительном процессе вступления в члены Европейского Союза.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейская комиссия должна опубликовать свое мнение в пятницу и наложить условия, которые страны должны будут выполнить, в частности они касаются: верховенства права, справедливости и борьбы с коррупцией.

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Ожидается также, что Еврокомиссия порекомендует предоставить Грузии статус кандидата, как только она выполнит определенные условия.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. В сама процедура вступления в ЕС может длиться более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку, и процесс ее подачи длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году.

Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце февраля, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины вопросник о членстве во время своего визита в Киев в апреле. В минувшие выходные она вернулась в Киев, чтобы обсудить рекомендации о членстве.

Статус кандидата для Украины может укрепить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений в первой трети XXI века, заявил Зеленский в четверг на встрече с европейскими лидерами, прибывшими в Киев.

Официальное решение Еврокомиссии ожидается уже в пятницу, 17 июня, по итогам обработки заполненной Украиной анкеты-опросника.