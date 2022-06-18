Июнь, 18 в 12:34

Украина заранее начала готовиться к возможному полномасштабному вторжению РФ. Поэтому предупреждения американской разведки не были неожиданностью.

Об этом сообщил в одном из интервью секретарь СНБО Алексей Данилов. Так он прокомментировал недавнее заявление американского лидера Джо Байдена, что президент Украины Владимир Зеленский якобы “не хотел слышать” предупреждения об опасности большой войны с РФ.

– Все, что говорили американцы по поводу войны, не было для нас неожиданностью. Готовиться к войне мы начали заранее. Мы поняли, что нужно максимально убирать влияние РФ. Представьте себе, если бы до 24 февраля эти все медийные гауляйтеры, вопящие с пропагандистских каналов, были в эфире нашего телевидения. Представьте, что Медведчук не дома с браслетом на ноге сидит, а продолжает работать со своей агентурой. Представьте, что мы не уделяем внимания нашей киберзащите и связи. И 25 февраля ни у кого нет телевидения, радиовещания, вы не можете позвонить… Мы полтора года готовились, чтобы все коммуникации были защищены. Во время войны это вопрос номер один, — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, Киев надеялся, что Беларусь не станет помогать Кремлю и оттуда в Украину не пойдут российские войска. С этой целью 22 февраля министр обороны Украины Алексей Резников общался с белорусским коллегой Виктором Хрениным, который заверил, что на территории Беларуси проходят учения и вторжения не будет. Также происходил разговор с главным пограничником Беларуси.

Сейчас смотрят

– Мы очень хотели, чтобы белорусы нас не предали и с их территории не двигались бы российские войска… Вот это для нас было неприятно, когда со стороны Беларуси пошли войска, — заявил секретарь СНБО.

Он также объяснил, почему украинские власти заранее не предупреждали о возможной полномасштабной войне с РФ.

– Мы должны были в ноябре выйти и сказать: у нас будет война, РФ создаст здесь концлагеря? Вы представляете себе уровень паники, который мог подняться? Но мы дали четкий ответ, чтобы наша страна была готова к войне, – отметил Данилов.

Он также напомнил, что ни одна из стран мира не считала, что Украина сможет выстоять под натиском многотысячной российской армии. О своих сомнениях прямо говорили представители зарубежных государств.

– Не было ни одной страны, которая считала, что мы выстоим перед российским нашествием. Но мы получили сатисфакцию. Когда посольства начали возвращаться (в Украину после эвакуации, – Ред.), у меня 10 мая состоялась встреча, и один из послов извинился, сказав: Мячеславович, вы были правы, — рассказал Данилов.

По его словам, у каждого государства есть свое видение, как должна разворачиваться война. В то же время для Украины важно как можно скорее победить.

– Чем дольше она будет продолжаться, тем больше будет падать градус восприятия на Западе. Внутренние проблемы, внутренняя политика, выборы… Они будут переходить на внутреннюю повестку дня и все меньше обращать внимание (на Украину – Ред.). От войны будет определенная усталость, – объяснил Данилов.

Недавно американский лидер Джо Байден заявил, что президент Владимир Зеленский якобы “не хотел слышать” предупреждения США о полномасштабном вторжении войск РФ в Украину.

В ответ на это Зеленский напомнил, что западные партнеры не ввели превентивные санкции против РФ еще до полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, страны Запада не закрыли воздушное пространство над Украиной и не обеспечили достаточным количеством оружия, несмотря на свои предупреждения о нападении.