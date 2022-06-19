Не только в Ощадбанке: военные пенсионеры могут выбирать банк для выплат

Июнь, 19 в 17:09

Украинские военные пенсионеры теперь могут выбирать банк, в котором будут получать пенсии. Отменены ограничения на получение пенсии исключительно через учреждения государственного Ощадбанка по месту фактического проживания.

Верховная Рада приняла законопроект №7337 О внесении изменений в статью 52 закона О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц об усовершенствовании порядка выплаты пенсий. Документ поддержали 314 народных депутатов Украины.

Согласно документу, теперь отменяется ограничение, согласно которому ранее военные получали пенсии только через Ощадбанк по месту фактического проживания.

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В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили, что до вступления в силу документа Ощадбанк был единственным финансовым учреждением, в котором военным пенсионерам открывали банковский счет для дальнейшей выплаты денег через органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее документ уже рассматривал Антимонопольный комитет по обращениям граждан, после чего в Кабинет Министров обратились с призывом рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон. Однако до 19 июня этот вопрос так и не решили, поэтому с помощью закона отменили ограничение для выбора банка военным пенсионерам, как это имеют право осуществить другие пенсионеры в Украине.