Рада запретила ввозить и распространять в Украине книги из России и Беларуси

Июнь, 19 в 16:38

Верховная Рада запретила импорт и распространение издательской продукции, созданной на территории России и Беларуси. Однако это не касается книг, изданных во времена СССР или раньше.

Рада приняла соответствующий закон №7459 Об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, что касается государства-агрессора, республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины. Документ поддержали 306 народных депутатов.

Согласно закону, в Украине с 1 января 2023 года книги будут издавать и распространять государственным языком, языками коренных народов Украины и официальными языками Европейского Союза. Другие книги будут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала.

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На территории Украины могут свободно издавать (ввозить или распространять) книги на любом (в частности, русском) языке украинцев или произведения иностранцев на языке оригинала. Запрещено издавать, ввозить или распространять книги, изданные на территории РФ или Беларуси. Однако это не касается изданных во времена СССР или ранее книг, а на оккупированных территориях — до их временного захвата.

Закон запрещает выпуск, ввоз, распространение в Украину книг с произведениями граждан России и антиукраинскую литературу. Однако это не касается только авторов, которые отказались от российского гражданства и стали гражданами Украины. Еще одним исключением стал выпуск и распространение изданных в Украине книг авторов – граждан РФ в период до 1 января 2023 года.

Однако можно ввозить до 10 экземпляров книг не для распространения, если произведений нет в реестре товаров антиукраинского содержания. За несоблюдение закона устанавливается штраф в размере от двух до 10 минимальных заработных зарплат.