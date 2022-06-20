Июнь, 20 в 10:41

Перед саммитом ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Украина получит статус страны-кандидата.

Об этом сообщает польское информагентство PAP со ссылкой на комментарий Ляйен общественному телевидению Германии.

По ее словам, получение Украиной такого статуса станет историческим решением, которое должно быть принято Европейским советом.

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— Я глубоко убеждена, что мы получим положительное решение, что мы получим поддержку. Курс уже задан, — сказала фон дер Ляйен.

Европейская комиссия в пятницу объявила, что выступает за то, чтобы Украина и Молдова стали официальными кандидатами на членство в Европейском Союзе.

В четверг и пятницу 27 стран-членов ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе, а также заявку Грузии на вступление. Стоит отметить, что страны-члены ЕС пока не имеют единой позиции по этому вопросу.

Так, Австрия хочет, чтобы Босния и Герцеговина получила статус кандидата, Румыния добивается, чтобы и Грузия получила этот статус.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата было принято на основе данных и подготовительной работы, которые Украина правила за последние восемь лет.