Украина получит статус кандидата на саммите ЕС – Урсула фон дер Ляйен
Перед саммитом ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Украина получит статус страны-кандидата.
Об этом сообщает польское информагентство PAP со ссылкой на комментарий Ляйен общественному телевидению Германии.
По ее словам, получение Украиной такого статуса станет историческим решением, которое должно быть принято Европейским советом.
— Я глубоко убеждена, что мы получим положительное решение, что мы получим поддержку. Курс уже задан, — сказала фон дер Ляйен.
Европейская комиссия в пятницу объявила, что выступает за то, чтобы Украина и Молдова стали официальными кандидатами на членство в Европейском Союзе.
В четверг и пятницу 27 стран-членов ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе, а также заявку Грузии на вступление. Стоит отметить, что страны-члены ЕС пока не имеют единой позиции по этому вопросу.
Так, Австрия хочет, чтобы Босния и Герцеговина получила статус кандидата, Румыния добивается, чтобы и Грузия получила этот статус.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата было принято на основе данных и подготовительной работы, которые Украина правила за последние восемь лет.
— Украина добилась огромного прогресса за последние годы, но мы хотим видеть ещё больше реформ, — подчеркнула глава Еврокомиссии.