Июнь, 22 в 20:05

Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня Mars II. Кроме того, в парламенте Германии сообщили, что немецкие военные планируют научить украинских солдат пользоваться Mars II.

Что такое РСЗО Mars II и какие ее технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Назначение РСЗО Mars II

РСЗО Mars II — немецкая реактивная система залпового огня. Фактически РСЗО Mars является лицензионной копией американской системы M270 MLRS с незначительными доработками.

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Немецкий концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann) интегрировал ее для требований немецкой армии. Такие РСЗО были приняты на вооружение Бундесвера в 1990 году.

Mars II предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи. Система также может создавать минные поля с помощью дистанционного минирования.

Mars состоит из пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси американской боевой машины пехоты м2 Bradley, неуправляемых ракет (НУР) калибра 240 мм, аппаратуры управления огнем и транспортной машины.

Артиллерийская часть РСЗО Mars состоит из двух одноразовых контейнеров по шесть стеклопластиковых направляющих труб каждый, смонтированных в бронированном корпусе.

Контейнеры установлены на гусеничном шасси на поворотной платформе. На том же шасси смонтированы механизмы заряжания.

Кабина экипажа Mars II состоит из трех человек — командира, водителя и наводчика, имеет систему коллективной защиты от оружия массового поражения с фильтровентиляционной установкой.

В кабине располагается аппаратура управления огнем.

Mars II использует неуправляемые ракеты (НУР) с кумулятивно-осколочными боевыми частями (БЧ) или кассетными. Кассетная состоит из противотанковых мин AT-2 для дистанционного минирования местности.

Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета – 40 км. Кумулятивный боевой элемент пробивает гомогенную броню толщиной до 140 мм.

Неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочной БЧ имеет дальность полета 32 км и вес — 159 кг. БЧ снабжена 644 кумулятивно-осколочными элементами M77, что могут пробить до 40 мм гомогенной брони.

Противотанковая неуправляемая ракета TOW снабжена самонаводящимися боевыми элементами и рассчитана на дальность полета до 45 км. Вес НУР TGW составляет 107 кг.

Технические характеристики Mars II

Основные характеристики РСЗО Mars II:

расчет — три человека ;

; масса в боевом положении — 25,191 т ;

; длина в походном положении — 6,9 м ;

; ширина в походном положении — 2,9 м ;

; высота в походном положении — 2,6 м ;

; калибр — 240 мм ;

; максимальная дальность стрельбы — 45-70 км ;

; время перезаряжания — пять мин ;

; время подготовки к стрельбе в боевой позиции — две мин ;

; максимальная скорость на шоссе — 64 км/ч , по пересеченной местности 48 км/ч ;

, по пересеченной местности ; запас хода шоссе — 480 км.