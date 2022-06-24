Июнь, 23 в 22:29

Украине официально предоставили статус кандидата на членство в Европейском Союзе. На единогласное решение 27 стран-членов организации отреагировали украинские политики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это историческим и уникальным моментом в отношениях Украины и ЕС.

– Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам ЕС за поддержку. Будущее Украины в ЕС, – отметил Владимир Зеленский.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ???????? та ????????. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

– Статус кандидата на членство в ЕС – наш, – коротко написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

We ???????? have got the ???????? candidacy. Thanks to @vonderleyen, @CharlesMichel, @JosepBorrellF, our European allies, and the @ZelenskyyUa team, which works like a clockwork. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 23, 2022

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что статус кандидата на членство в ЕС – это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза.

— Исторический день для Украины и новый этап развития нашего европейского государства, — добавил он.

Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в #ЄС це – нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу. 1/2 https://t.co/SemfuA6MbP — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 23, 2022

На событие также отреагировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

— Вместо тысячи слов… Украина добыла в борьбе свое желаемое годами YES от ЕС! А следующая остановка: “Украина – страна-член ЕС”, — говорит политик.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Украина заплатила за этот шанс очень высокую цену. Он говорит, что нужно еще многое сделать на пути в европейскую семью. Но мэр уверен, что Украина сделает все необходимое, выполнит все условия и примет необходимые законы.

– Иначе – у нашего государства нет будущего. А именно за него гибнут наши лучшие защитники. Потому Украина справится! И станет успешным и сильным европейским государством, — добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что 23 июня начинается долгий путь, который Украина пройдет вместе с ЕС. Он говорит, что украинский народ принадлежит к европейской семье.

???????????????? @DmytroKuleba and @JosepBorrellF: ❝Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. Ukraine and the EU stand together for peace.❞#welcomEUkraine

Welcome stronger Union! pic.twitter.com/8mrzKd15dJ — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) June 23, 2022

– Еще один шаг по достижению мечты, ради которой стоял Евромайдан! – прокомментировал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем уверен, что у лидеров ЕС не было другого выбора, как предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

– Этот выбор сделали мы. Наше поколение. Заплатив за него очень, очень, очень дорого, – добавил он.

Украинский певец и экс-политик Святослав Вакарчук также прокомментировал это событие.

— Для меня Европа – это всегда было о двух ключевых ценностях: достоинстве и свободе. Последние восемь лет и четыре месяца Украина бьется именно за это! И не только для себя, но и для всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально, — написал он.