Украине официально предоставили статус кандидата на членство в Европейском Союзе. На единогласное решение 27 стран-членов организации отреагировали украинские политики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это историческим и уникальным моментом в отношениях Украины и ЕС.

Thanks to @vonderleyen , @CharlesMichel , @JosepBorrellF , our European allies, and the @ZelenskyyUa team, which works like a clockwork.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что статус кандидата на членство в ЕС – это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза.

На событие также отреагировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Украина заплатила за этот шанс очень высокую цену. Он говорит, что нужно еще многое сделать на пути в европейскую семью. Но мэр уверен, что Украина сделает все необходимое, выполнит все условия и примет необходимые законы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что 23 июня начинается долгий путь, который Украина пройдет вместе с ЕС. Он говорит, что украинский народ принадлежит к европейской семье.

???????????????? @DmytroKuleba and @JosepBorrellF: ❝Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. Ukraine and the EU stand together for peace.❞#welcomEUkraine

Welcome stronger Union! pic.twitter.com/8mrzKd15dJ

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) June 23, 2022