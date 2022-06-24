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Факты / Украина / Политика

Ради этого стоял Евромайдан! Реакция украинских политиков на статус кандидата в ЕС

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
прапори України та ЄС
Фото: Depositphotos

Украине официально предоставили статус кандидата на членство в Европейском Союзе. На единогласное решение 27 стран-членов организации отреагировали украинские политики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это историческим и уникальным моментом в отношениях Украины и ЕС.

– Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам ЕС за поддержку. Будущее Украины в ЕС, – отметил Владимир Зеленский.

– Статус кандидата на членство в ЕС – наш, – коротко написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что статус кандидата на членство в ЕС это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза.

— Исторический день для Украины и новый этап развития нашего европейского государства, — добавил он.

На событие также отреагировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

— Вместо тысячи слов… Украина добыла в борьбе свое желаемое годами YES от ЕС! А следующая остановка: “Украина – страна-член ЕС”, — говорит политик.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Украина заплатила за этот шанс очень высокую цену. Он говорит, что нужно еще многое сделать на пути в европейскую семью. Но мэр уверен, что Украина сделает все необходимое, выполнит все условия и примет необходимые законы.

– Иначе – у нашего государства нет будущего. А именно за него гибнут наши лучшие защитники. Потому Украина справится! И станет успешным и сильным европейским государством, — добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что 23 июня начинается долгий путь, который Украина пройдет вместе с ЕС. Он говорит, что украинский народ принадлежит к европейской семье.

– Еще один шаг по достижению мечты, ради которой стоял Евромайдан! – прокомментировал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем уверен, что у лидеров ЕС не было другого выбора, как предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

– Этот выбор сделали мы. Наше поколение. Заплатив за него очень, очень, очень дорого, – добавил он.

Украинский певец и экс-политик Святослав Вакарчук также прокомментировал это событие.

— Для меня Европа это всегда было о двух ключевых ценностях: достоинстве и свободе. Последние восемь лет и четыре месяца Украина бьется именно за это! И не только для себя, но и для всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально, — написал он.

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