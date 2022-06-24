Июнь, 24 в 18:04

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с представителями Наблюдательного совета международной независимой организации Ялтинской европейской стратегии (YES). Они обсудили ситуацию безопасности и международную поддержку Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

— Благодарен народам Эстонии, Швеции, Польши и Германии за военную помощь нашим Вооруженным силам. Ваша поддержка очень важна, а оружие эффективно используется на передовой! – отметил он.

Кроме того, глава Минобороны утверждает, что Украина надеется получить очередное вооружение от западных друзей, в частности, большее количество современной 155-мм артиллерии, беспилотных летательных аппаратов для обнаружения вражеских объектов и средств РЭБ.

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По его словам, Украине нужно больше оружия, чтобы остановить Россию и оградить Украину и Европу от страны-террориста. Резников подчеркнул, что сейчас армия РФ активно строит фортификационные сооружения, укрепляет оборону, потому что боится наступления ВСУ.

– Мы на своей земле. И мы будем ее освобождать. Через некоторое время будут изменения на поле боя в нашу пользу. Да, РФ использует дорогое оружие, чтобы уничтожить Украину, но его количество с каждым днем ​​уменьшается. Наши военные воюют разумно и грамотно. Должны стабилизировать обстановку на поле боя и выгнать российскую армию с украинской земли, — говорит Резников.

Ранее министр обороны заявлял, что Украина продолжит получать военную помощь от западных партнеров.

Фото: Минобороны