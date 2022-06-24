Июнь, 24 в 0:13

Открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

Об этом сообщила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, вступление в ЕС – достаточно длительная бюрократическая процедура, ведь есть определенные этапы, которые нужно пройти. Прежде всего – это рекомендации, которые указаны в заключении Европейской комиссии.

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– Только после того, как мы выполним все рекомендации, будет принято решение об открытии переговорных процедур. Но это будет не раньше следующего года, ведь оценку выполнения будут делать в декабре. А переговорные процедуры обычно тоже длятся несколько лет, — отметила Форсюк.

Также она утверждает, что Украине нужно будет полностью вводить законодательство ЕС, ведь оно на момент членства должно стать неотъемлемой частью законодательства Украины.

Форсюк отмечает, что не следует ожидать, что этот процесс будет быстрым. Так, ожидаемый срок вступления Украины в ЕС – 2029 год, а раньше – маловероятно, из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать.

Сейчас же обретение Украиной статуса кандидата в члены ЕС юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

Эксперт уточнила, что доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно. Она уверена, что статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах.