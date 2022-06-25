Июнь, 24 в 23:34

Россия уже проиграла войну, а российский диктатор Владимир Путин не достигнет своей цели.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга 24 июня. По его словам, США будут продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

– Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин, – отметил он.

Блинкен утверждает, что РФ, несмотря на достижение определенных успехов на Донбассе, далека от решающей победы, а достижения, которые она уже имеет, обошлись ей в чрезвычайно высокую цену.

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— По сообщениям, с начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных. Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах, — говорит госсекретарь США.

Также он добавил, что даже в случае дальнейшего наступления Россия займет разрушенные ею города, украинские защитники отойдут на более укрепленные позиции, где смогут эффективно обороняться.

По данным разведки США, армия РФ страдает от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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