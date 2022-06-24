Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пребывает на должности с 29 августа 2019 года. Но 24 июня появилась информация, что Владимир Зеленский может уволить Баканова из-за ряда военных неудач в Херсоне.

Иван Баканов — бизнесмен, один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.

Иван Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве.

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С 25 января 2013 — руководитель ООО Квартал 95, а с 27 декабря 2013 — руководитель ООО Студия Квартал-95.

В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов — глава предвыборного штаба Владимира Зеленского.

22 мая был назначен первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

28 мая 2019 года назначен членом СНБО. С 16 июля 2019 является членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

В 2022 году стал членом Ставки верховного главнокомандующего.

Женат на Оксане Лазаренко, супруги воспитывают сына.

Деятельность на должности главы СБУ

За время пребывания Баканова во главе СБУ служба провела ряд резонансных операций. В частности, был задержан один из лидеров ИГИЛ Аль Бара Шишани, скрывавшийся в Украине.

Также СБУ задержала самую большую за всю историю Украины партию контрабанды табака на сумму более 120 млн грн.

Кроме того, 12 апреля 2022 года СБУ задержала лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. После чего Медведчук дал очень важные показания по открытым против него делам, а именно о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах (закупке его у террористических формирований “ЛНР/ДНР”) и выводе из государственной в частную собственность части нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.

Именно на основании этих доказательств и версий были объявлены подозрения как Медведчуку, так и пятому президенту Украины Петру Порошенко.