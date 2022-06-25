Июнь, 25 в 13:58

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми уволил украинских послов в пяти государствах: Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане.

Соответствующие документы, датированные 24 июня, опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, президент уволил:

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• Сергея Бурдыляка с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Исламской Республике Иран (указ № 439);

• Игоря Долгова с должности посла Украины в Грузии (указ № 440);

• Юрия Мушку с должности посла в Словацкой Республике (указ № 441);

• Инну Огнивец с должности посла в Португальской Республике (указ № 442);

• Игоря Осташа с должности чрезвычайного и полномочного посла в Ливанской Республике (указ № 443).

Причины увольнения послов в документах не указываются.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал два указа о назначении послов в Новой Зеландии и Республике Таджикистан.

Послом Украины в Новой Зеландии стал Василий Мирошниченко, по совместительству также занимающий должность посла в Австралии (указ № 445). В то же время украинское посольство в Таджикистане возглавил Валерий Евдокимов (указ № 444).

Еще в конце марта Зеленский отозвал послов Украины из Марокко и Грузии. Он мотивировал свое решение тем, что не все главы украинских дипломатических представительств готовы работать на оборону Украины (по вопросам оружия, санкций, ограничений для российского бизнеса). Президент отмечал, что есть те, кто “напрасно тратит время и работает только на то, чтобы остаться на должности”.

Зеленский подчеркивал, что ожидает результатов работы послов в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.