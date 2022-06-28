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Факты / Украина / Политика

Членам наблюдательных советов на время войны планируют ограничить выплаты

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
кабмін
Фото: Dreamstime

Кабинет министров планирует на время войны ограничить выплаты членам наблюдательных советов до 15 минимальных зарплат.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель главы парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, проект решения об ограничении выплат вчера от Минэкономики направили в Кабинет министров.

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— Касается он и руководства госкомпаний. Предлагается до завершения военного положения сделать такое ограничение до 15 минимальных зарплат, – отметил депутат.

По мнению нардепа, такое решение в лучшем случае является популизмом, а в худшем – целенаправленным вредом.

Фото: Ярослав Железняк

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