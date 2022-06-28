Этот курс мы не меняем: Зеленский о будущем членстве Украины в ЕС

Июнь, 28 в 19:00

В Офисе президента под председательством Владимира Зеленского состоялось совещание по подготовке Украины к будущему членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата.

Глава государства поблагодарил ее участников за работу, благодаря которой достигнуто историческое решение, однако отметил, что теперь нужно четко очертить следующие задачи для всех ветвей власти, чтобы оперативно двигаться в направлении обретения полноправного членства в ЕС.

– Мы не должны останавливаться. Поставлена ​​задача, мы дали нашим людям важные обещания. Этот курс мы не меняем, – сказал Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь сообщил, что статус кандидата позволяет вступать в секторальные переговоры, и сейчас в работе восемь направлений.

По его словам, речь идет в частности о так называемом таможенном безвизе, то есть присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS), подготовке к подписанию Соглашения о либерализации автомобильных перевозок, которое должно состояться в ближайшие дни.

Глава правительства отметил, что важно также создание общего пространства роуминга между Украиной и ЕС, а еще – присоединение к единой зоне платежей в евро без комиссии и т.п.

Говорили участники совещания и о законопроектах для европейской и евроатлантической интеграции Украины, которые определены как приоритетные.