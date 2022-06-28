Гитлер так хотел склонить Лондон к капитуляции: Фесенко о заявлениях Пескова и угрозах Роскосмоса

Июнь, 28 в 17:22

Перед началом саммита НАТО в Мадриде российская структура Роскосмос обнародовала спутниковые снимки места его проведения и координаты так называемых центров принятия решений.

Политолог Вадим Фесенко отметил в эфире телемарафона Единые новости, что это стиль России, как и обстрелы мирного населения, обстрелы крупных украинских городов.

Единственной целью таких действий он называет устрашение.

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— Так поступал Адольф Гитлер в 1940-м, когда с подачи Германа Геринга организовал массовые бомбардировки британских городов с целью запугивания. Склонить к капитуляции перед Германией. Сейчас Путин хочет склонить Украину к капитуляции через запугивание. Он хочет деморализовать украинцев и руководство Украины. Фактически это подтвердил Песков, пресс-секретарь Путина, своим заявлением, что, мол, войну можно закончить за один день: Пусть Украина капитулирует, и все будет хорошо. Вот вам один в один стиль Гитлера и Путина. В этом смысле они тождественны.

По словам Фесенко, своими заявлениями, которые раздаются из уст некоторых депутатов российской Думы, что Россия может нанести ядерный удар по Лондону – они запугивают Запад.

Сегодня, 28 июня, российские СМИ обнародовали заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в котором он назвал условие для завершения полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине.

В ней он заявил, что Киев может прекратить “все до конца текущих суток”. Для этого, по словам Пескова, президент Украины должен отдать приказ украинским военным сложить оружие. Еще одним условием он назвал “выполнение условий РФ”.

Но одний лишь болтовней Пескова в России не ограничились. Российская государственная корпорация Роскосмос опубликовала спутниковые снимки “центров принятия решений” в Мадриде, Вашингтоне, Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе, “на всякий случай” указав их координаты.

В сообщении российской структуры отметили, что “Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же “центров принятия решений”, которые поддерживают украинских националистов”.

28-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором рассмотрят современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Североатлантического альянса и примут новую стратегическую концепцию.

Во время саммита лидеры стран Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от военной техники советских времен к современной технике и еще больше укрепить институты обороны и безопасности.

Фото: Pexels, Bundesarchiv