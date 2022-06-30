Арахамия прокомментировал слухи о возможной замене Шмыгаля

Июнь, 30 в 16:13

Вопрос замены премьер-министра Дениса Шмыгаля ни во фракции Слуга народа, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается.

Об этом сообщил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия, прокомментировав публикации СМИ о возможных кадровых перестановках в правительстве.

— Традиционно публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать. Поэтому должен внести определенную ясность. Официально. Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы. Что касается других членов правительства, то точечные ротации в Кабинете министров проходят на постоянной основе, — объяснил он.

Также Арахамия добавил, что кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. Он заверил, что когда такие решения будут, о них сообщат.

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