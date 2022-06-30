Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Арахамия прокомментировал слухи о возможной замене Шмыгаля

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Давид Арахамія
Фото: УНИАН

Вопрос замены премьер-министра Дениса Шмыгаля ни во фракции Слуга народа, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается.

Об этом сообщил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия, прокомментировав публикации СМИ о возможных кадровых перестановках в правительстве.

— Традиционно публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать. Поэтому должен внести определенную ясность.

Официально. Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы. Что касается других членов правительства, то точечные ротации в Кабинете министров проходят на постоянной основе, — объяснил он.

Также Арахамия добавил, что кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. Он заверил, что когда такие решения будут, о них сообщат.

Сейчас смотрят
Читайте
Шмыгаль рассказал о планах Украины получить цифровой безвиз

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка