Июль, 01 в 18:56

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.

Об этом глава государства сказал на брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве.

— Насчет НАБУ: конкурс должны объявить, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели это сделают, — заявил Зеленский.

К тому же специальная комиссия изучает вопрос назначения председателя САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры).

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— Что касается руководителя САП, то не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После этого решает Генеральный прокурор, а не президент, – добавил Владимир Зеленский.

По словам президента, после предоставления Украине статуса государства-кандидата в Европейском Союзе для дальнейшей возможности стать полноправным членом ЕС “наша страна получила ряд рекомендаций по реализации реформ, а не требований”.

Зеленский заверил, что реформы, кроме антикоррупционных, доведут до конца и проголосуют.

— Есть очень большое доверие к Украине (со стороны ЕС – Ред.). Все видят, как мы идем вперед по пути к полноправному членству в ЕС. Все реформы проведут и проголосуют. Все будет сделано в порядке приоритетов для нашего государства, – подчеркнул президент.

Напомним, что 16 апреля Артем Сытник перестал занимать должность директора НАБУ.

С 17 апреля обязанности директора НАБУ начал исполнять Гизо Углава.

12 мая бывшего директора НАБУ Артема Сытника назначили замглавы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).