Австралия дополнительно предоставит Украине военную помощь на $100 млн – премьер

Июль, 03 в 20:17

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи, который впервые прибыл с визитом в Киев, после переговоров с президентом Владимиром Зеленским заявил о предоставлении Украине дополнительно $100 млн в виде военно-технической помощи, а в отношении РФ – о введении новых санкций.

– Я горжусь тем, что Австралия среди тех стран, которые больше всего помогают Украине. И сегодня мы объявляем о предоставлении дополнительных $100 млн в виде военно-технической помощи. В общей сложности мы уже выделили $390 млн, — сказал он на брифинге после встречи с Зеленским.

По его словам, Украина также получит от Автралии дополнительно 14 БТРов и 20 бронемашин Bushmaster.

– Таким образом, общее количество Bushmaster составило 60 штук. Мы также предоставим дополнительное военное оборудование, беспилотники и помощь пограничным войскам, – уточнил Албенизи.

Глава австралийского правительства анонсировал снятие пошлин на украинские товары и в тоже введение дополнительных финансовых санкций и запрет на путешествия в отношении 16 российских министров и олигархов.

Сейчас смотрят

– Это затрагивает 62 человека и более 300 других субъектов. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность России финансировать войну, – подытожил он.

Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Албенизи за поддержку в такое сложное для Украины время.

– Это первый визит руководителя правительства Австралии в нашу столицу за всю историю отношений наших государств. Очень ценим и очень благодарны за присутствие в это время, время ответственное, время войны России против Украины. Австралия поддерживает наше государство и оказывает значительную помощь, в том числе оборонную. Она входит в топ-государства по ее объемам. Наши защитники высоко оценили, в частности, австралийские бронетранспортеры Bushmaster, – подчеркнул глава государства.

Президент сказал, что сотрудничество между нашими государствами и дальнейшая защита свободы были ключевыми темами переговоров.

– Мы должны усиливать международное взаимодействие, чтобы сломать агрессивный потенциал РФ, усиливать санкционное давление. Мы благодарны Автралии за твердую и несокрушимую позицию, – добавил Зеленский.

В мае правительство Австралии пердоставило 14 бронетранспортеров M113 (БТР) и еще 20 защищенных мобильных машин Bushmaster (БМ).