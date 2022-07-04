НАТО как организация до сих пор ничего большого для Украины не сделала – Кулеба

Июль, 04 в 14:48

На макроуровне с начала полномасштабного вторжения России НАТО как институция ничего не сделало для Украины, поэтому глава МИД Дмитрий Кулеба считает свои критические комментарии в адрес Альянса правдивыми.

– НАТО – это три составляющие. Это лидерство, генсек, секретариат плюс военный штаб, то есть военное крыло и государства-члены. НАТО ничего большого как единство, как организация, не сделало. Ну это правда! – подчеркнул дипломат.

В то же время, он возлагает большие надежды на принятый недавно новый комплексный план по Украине.

– Это реструктуризация предыдущих программ. Если это все заработает так, как говорится, я буду рад. Я выйду и скажу: “НАТО сделало большое дело”. Но на тот момент, когда я высказал эту оценку, я был полностью прав. В качестве примера, они говорят, что делятся с нами разведданными. Я благодарен, но мы все прекрасно знаем, чьи это разведданные и кто с ними как делится. Но мы говорим о больших вещах, о спасении страны, – отметил Кулеба.

30 июня на саммите НАТО в Мадриде страны-члены приняли решение о выделении Украине нового пакета военной помощи, примерно на €400 млн.