Июль, 04 в 21:22

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон согласовали в Киеве 4 июля совместное заявление.

Об этом сообщил глава государства во время пресс-конференции. Это первый документ в истории двусторонних отношений между странами.

– В нем зафиксированы ключевые вопросы для обеих стран. Это касается, в частности, двустороннего сотрудничества, сотрудничества в сфере атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины, – отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что они с премьер-министром обсудили разработку ужесточенных санкций против Российской Федерации.

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— Украина приняла в известность это решение и эту процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности, – добавил глава государства.

Напомним, что Магдалена Андерссон 4 июля посетила освобожденные от оккупантов Бучу и Бородянку в Киевской области. Иностранная делегация была на месте массового захоронения людей, замученных и убитых россиянами, возле храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче.

Фото: Офис президента