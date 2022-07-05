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Факты / Украина / Политика

Первый документ в истории двусторонних отношений. Украина и Швеция согласовали заявление

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Зеленський, Швеція

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон согласовали в Киеве 4 июля совместное заявление.

Об этом сообщил глава государства во время пресс-конференции. Это первый документ в истории двусторонних отношений между странами.

– В нем зафиксированы ключевые вопросы для обеих стран. Это касается, в частности, двустороннего сотрудничества, сотрудничества в сфере атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины, – отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что они с премьер-министром обсудили разработку ужесточенных санкций против Российской Федерации.

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— Украина приняла в известность это решение и эту процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности, – добавил глава государства.

Напомним, что Магдалена Андерссон 4 июля посетила освобожденные от оккупантов Бучу и Бородянку в Киевской области. Иностранная делегация была на месте массового захоронения людей, замученных и убитых россиянами, возле храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче.

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Фото: Офис президента 

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