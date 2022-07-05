Первый документ в истории двусторонних отношений. Украина и Швеция согласовали заявление
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон согласовали в Киеве 4 июля совместное заявление.
Об этом сообщил глава государства во время пресс-конференции. Это первый документ в истории двусторонних отношений между странами.
– В нем зафиксированы ключевые вопросы для обеих стран. Это касается, в частности, двустороннего сотрудничества, сотрудничества в сфере атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины, – отметил Зеленский.
Также он подчеркнул, что они с премьер-министром обсудили разработку ужесточенных санкций против Российской Федерации.
Зеленский поздравил Швецию с историческим решением вступления в НАТО по ускоренной процедуре.
— Украина приняла в известность это решение и эту процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности, – добавил глава государства.
Напомним, что Магдалена Андерссон 4 июля посетила освобожденные от оккупантов Бучу и Бородянку в Киевской области. Иностранная делегация была на месте массового захоронения людей, замученных и убитых россиянами, возле храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче.
Фото: Офис президента