Июль, 04 в 16:48

С начала полномасштабного вторжения российские войска разрушили в Украине более 2 тыс. образовательных объектов и 799 объектов медицинской инфраструктуры.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время Конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Он выступал с помощью видеосвязи.

Зеленский отметил, что страна-агрессор РФ “уничтожает пространство всего, что имеет значение для нас и для любой свободной человеческой жизни”.

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Так, за четыре месяца полномасштабной войны в Украине уничтожено 2 102 образовательных объекта (школы, университеты, детсады).

– Когда российская армия применяет артиллерию против детского сада или сбрасывает бомбы на школу, она же разрушает не просто стены и не просто строения. Это сознательное уничтожение образовательного пространства, где происходит социализация детей, в котором люди учатся быть людьми, — объяснил президент.

Он также сообщил, что с 24 февраля РФ разрушила в Украине 799 объектов медицинской инфраструктуры.

– Зачем России обстрелы больницы?… Это манифестация РФ, что она якобы способна уничтожить саму возможность цивилизации для Украины, базовую гуманность, которая есть в каждой нормальной стране. Россия показывает, что даже лечить, рожать детей украинцы не смогут, – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что ракетные обстрелы РФ – сознательная тактика страны-террориста. Зеленский объяснил системное уничтожение жилых домов и ракетный террор желанием оккупантов “уничтожить все это пространство жизни – чтобы убить в людях ощущение дома”.

– Более 12 млн украинцев вынуждены были стать переселенцами из-за этой войны. А сколько из них все же вернутся домой, даже если будет, куда вернуться? После такой жестокой войны и таких варварских российских ударов для многих людей будет очень сложно снова обрести это чувство – настоящего дома, — отметил Зеленский.

Он также рассказал, что в Украине уже разрушены около 80 тыс. объектов, а это десятки миллионов квадратных метров площади. Однако за этими цифрами стоят “миллионы человеческих судеб, которые никогда не будут такими, как раньше”. Многих украинских детей РФ лишила дома, родных и друзей.

– Стремление России в том, чтобы такие руины и такие потери якобы были “видением” демократии и Европы. Этой агрессией Россия хочет доказать, что ей якобы подвластна не просто территория, а жизнь как таковая, и что она может решать за всех – будет ли у них жизнь вообще. Поэтому эта война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Это нападение РФ на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины – это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира, — подчеркнул глава государства.

Зеленский назвал послевоенное восстановление Украины “самым большим вкладом в поддержание глобального мира из всех, которые только возможны”.