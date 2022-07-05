Суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины

Июль, 05 в 16:38

В Украине запретили деятельность Коммунистической партии (КПУ). Соответствующее решение принял Восьмой апелляционный административный суд.

– 5 июля коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины, – отметили в суде.

Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

запрещена деятельность Коммунистической партии Украины;

средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

В суде также добавили, что полный текст решения по делу о запрете партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции и Верховной Рады Украины.

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Отметим, что Коммунистическая партия Украины стала одиннадцатой партией, деятельность которой запретили на территории Украины за последние несколько месяцев. По состоянию на 21 июня в Украине уже запрещена деятельность десяти пророссийских партий.

Напомним, что 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО на период военного положения приостановил деятельность ряда партий, имеющих связи с Россией. Среди них Оппозиционная платформа – За жизнь и Партия Шария.

Источник: Восьмой апелляционный административный суд