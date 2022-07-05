Июль, 05 в 20:33

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал от имени государства заявку на поступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Об этом он сообщил в соцсетях. По его словам, это произошло во время дискуссии о практическом внедрении Плана обновления Украины в рамках конференции в Лугано.

Шмыгаль передал заявку на вступление в ОЭСР генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману. Он надеется, что ее рассмотрение состоится как можно скорее.

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— Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине — сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение, — отметил премьер-министр.

Отметим, что организация экономического сотрудничества и развития – межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявил, что мир оказался в условиях сразу нескольких глобальных кризисов – продовольственного, энергетического и ценностного.

По его словам, ОЭСР остается принципиальной и действительно готова защищать ценности, потому что именно на основе ценностей возможны устойчивое развитие и устойчивость прогресса.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль