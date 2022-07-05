Июль, 05 в 12:55

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении во время правительственного круглого стола The Economist подчеркнул, что сейчас Европа объединена так, как не была объединена многие десятилетия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, такой объединенности, к сожалению, способствовала масштабная война в Украине, которую коварно развязала Россия.

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Президент подчеркнул, что сейчас идет и гибридная война против Европы — это энергетический, продовольственный, миграционный кризис. И кто знает, какие еще кризисы или войны Россия способна подготовить на ближайшие годы для многих государств.

– Возможно, что Россия начнет войну на территории другого государства – этого никто не может знать. Может ли Россия создать в Европе еще какой-нибудь кризис? Да, достаточно взглянуть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками атомных электростанций. Гарантированной радиационной безопасности у нас с вами нет, – сказал президент Украины.

По словам главы государства, на протяжении десятилетий в Европе был дефицит безопасности на востоке континента и на Балканах. Это так называемые серые зоны, которые Россия расценивала как возможность расширения своих антидемократических, антиправовых и антиевропейских интересов.

– Безопасность части Европы держалась только на самих заверениях. Таких, как, например, в Будапештском меморандуме или в словах российского руководства, которое говорило, что отказалось от захватнической политики, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уверен, что угрозам от России можно ответить еще большим объединением в Европе и это залог спокойной и мерной жизни на континенте.

Владимир Зеленский считает, что Россия своей игрой с газом лишь усугубляет энергетический кризис в Европе. И именно поэтому объединение должно заставить Россию искать мирные решения, в том числе и в гибридных войнах.

Зеленский упомянул и о недавнем принятии на саммите НАТО решения о присоединении Финляндии и Швеции.

– В Москве говорят: Пусть вступают. Хотя недавно говорили, что Североатлантический союз должен вернуться на рубежи 1997 года. Это свидетельствует о том, что коллективные гарантии безопасности работают, — отметил глава государства.

Президент заверил, что, несмотря на отказ в присоединении к Плану действий по членству в НАТО, Украина не остановится на своем развитии.

— Дать безопасность Украине — значит дать долгосрочную гарантию безопасности всей Европе… Сейчас Европа объединена настолько, насколько не была объединена многие десятилетия. Еще пять лет назад вообще невозможно было представить, что Европа достигнет такого объединения, а много дискуссий велось о том, как далеко зайдет разделенность Европы, — сказал Владимир Зеленский.

Он отмечает, что мы должны работать над еще большей объединенностью, ведь Европа – это глобальный субъект.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время конференции в Лугано (Швейцария) озвучил ключевые принципы послевоенного восстановления Украины. Среди них: максимальная безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, реализация принципов безбарьерности.

Также создание новых рабочих мест и новых производств в Украине.