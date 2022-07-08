Июль, 07 в 21:40

В Одесской области во время заседания Белгород-Днестровского районного совета подрались мэр Виталий Граждан и глава райсовета Григорий Мельниченко. Конфликт между должностными лицами возник при рассмотрении вопроса о финансировании имущественного комплекса медицинского назначения.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции. Следователи возбудили уголовное производство по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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В сеть попало видео драки чиновников, которые, вероятнее всего, не хотели видеть друг друга. Когда им все же пришлось встретиться, то сразу начали словесную перепалку. Затем мужчины обменялись несколькими ударами по лицу. Граждан даже на секунду упал, однако со временем смог подняться.

Полицейские выдали обоим участникам потасовки направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести повреждений.

Правоохранители опрашивают свидетелей и участников происшествия, просматривают зафиксированную видеозапись для установления обстоятельств совершенного уголовного преступления, чтобы провести объективное расследование.