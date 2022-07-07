Шмыгаль рассказал, кто будет координировать и контролировать восстановление Украины

Июль, 07 в 19:40

Координационный центр по восстановлению Украины будет находиться в Киеве, а контролировать выполнение плана – президент Владимир Зеленский и лидеры государств-партнеров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку рассказал, как будут контролировать восстановление Украины.

– Мы договорились создать координационный центр в Киеве. Сегодня, когда готовился проект плана восстановления, секретариатом был Офис реформ при Кабмине. Кроме того, создан национальный совет. Мы продолжим эту практику, будем совместно с Еврокомиссией и ЕБРР расширять Офис реформ и превращать его в Офис реформ и восстановления. Это формально секретариат будущего плана восстановления, – сказал глава правительства.

По его словам, будут помогать координировать работу с партнерами офисы в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне.

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– Конкуренцию по лидерству в восстановлении мы забираем, говоря о том, что мы все сегодня объединены в защите нашего государства. И это важный девиз, прошедший сквозной нитью через всю конференцию в Лугано. Все партнеры с этим согласились. Невозможно сегодня конкурировать за то, кто станет лидером в восстановлении. Никто не будет восстанавливать Украину без Украины, – подчеркнул Шмыгаль.

То есть, первенство и координация остается за украинским правительством, бизнесом и обществом, объяснил он.

Говоря о конкретной структуре контроля за выполнением плана восстаноления, премьер выделил три уровня.

– Высокий уровень – это президент Украины и президенты государств-партнеров, второй уровень (исполнительный) – это главы правительств, вице-президент Еврокомиссии, госсекретарь США, министры Великобритании и т. д. Верхний уровень собирается раз в год или полгода, второй – работает ежемесячно, ежеквартально, – сказал глава правительства.

Кроме того, есть еще национальный совет по восстановлению, который работает по 24 направлениям, где привлекаются эксперты, гражданское общество, добавил Шмыгаль.

Относительно $750 млрд, которые необходимы для восстановления Украины, по словам Шмыгаля, часть из них Украина рассчитывает получить за счет замороженных активов РФ (от $300 млрд до $500 млрд), также это гранты и кредиты партнеров, деньги бизнеса.

Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV.