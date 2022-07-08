Июль, 08 в 15:12

То, что Украину до сих пор не приняли в состав НАТО, является исторически ошибочным решением.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

Главу государства попросили прокомментировать решение членов Альянса принять в его состав Финляндию и Швецию. В то время как Украина так и не приблизилась к вступлению в НАТО.

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В ответ Зеленский заверил, что наше государство поддерживает решение по Швеции и Финляндии.

– Я очень рад, что Швеция и Финляндия сделали такой выбор. Это легче, разумнее кровавой войны. Выбор мира, чтобы принять Швецию и Финляндию, – это те превентивные шаги, о которых я очень много раз говорил. Сделайте превентивные шаги, чтобы не давать возможности России атаковать территории и людей, – объяснил Зеленский.

Президент напомнил, что в условиях полномасштабной войны весь мир помогает Украине, “кто чем может”: кто-то оказывает гуманитарную помощь, кто-то финансовую, а кто-то дает оружие, которого “не хватает”.

– США поддерживают, двухпалатная поддержка. Мир много всего делает, а можно было просто принять Украину в НАТО, – отметил Зеленский.

Он напомнил о мнении, которое бытует в мировом сообществе, что “если Украина будет в НАТО – РФ нападет”.

– Мы не в НАТО, Россия напала. У меня не обида, потому что это объединенное решение всех членов НАТО. Но в любых вещах ты всегда ищешь короткую дистанцию до определенного результата, а не наоборот. Сейчас мы говорим и о гарантиях безопасности для Украины, и об оружии, и о финансовой поддержке. А просто можно было, объединившись, принять Украину в НАТО. Тем более что это вопрос не одного года, а десятилетия уже идет речь об этом вопросе, — подчеркнул президент.

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Зеленский добавил, что для нашего государства всегда находили причины, почему оно не может стать членом Альянса. В то же время Швецию и Финляндию приняли без каких-либо длительных обсуждений.

– Для Украины всегда находили причину, почему нам там не быть. А Швецию и Финляндию сразу приняли. Поэтому еще раз говорю: решение (по этим двум странам, — Ред.) – правильное, а в отношении Украины решение неправильное, исторически ошибочное, — заявил Зеленский.

В то же время, глава государства заверил, что Украина не отказывается от пути к членству в НАТО. Однако все зависит от государств-членов Альянса.

– Лучших гарантий безопасности пока никто не придумал. Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит нам прекращение войны и гарантии безопасности. Кроме НАТО, других гарантий безопасности я пока не вижу. Поэтому мы не отказывались от этого пути, но этот путь от нас не зависит. А вопрос открытых дверей зависит только от государств-членов НАТО, – объяснил президент.

Согласно недавнему опросу, абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление Украины в состав Евросоюза. А 73% хотят, чтобы наше государство стало членом НАТО.