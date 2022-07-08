Июль, 08 в 16:00

Президент Владимир Зеленский высоко оценил военную помощь США для Украины. В то же время, он отметил, что ее нужно ускорять и увеличивать, поскольку нынешнего уровня недостаточно для победы над Россией.

Об этом глава государства сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский отметил, что поддержка США и президента этой страны Джо Байдена “является наибольшей помощью, которая сегодня есть у Украины, украинцев и военных”. Он выразил благодарность американскому лидеру и народу США за это.

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В то же время, президент напомнил, что украинцы сейчас платят самую большую цену – отдают свои жизни.

– Сейчас происходит кровавая война в Украине, и США нам помогают. И я хочу сказать – сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что Украина нуждается в ускорении помощи от Соединенных Штатов.

– Еще раз подчеркиваю: США помогают, и помогают сильно. Мы это понимаем и очень высоко ценим. Но хотим действительно увеличить эту помощь и ускорить. Мы сами сражаемся за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других государств воевали за нас. И потому просим помочь, кто как может. США – большая экономика, мировая, она может помочь нам. И оружием, и финансово, – объяснил Зеленский.

Президент добавил, что США также оказывают влияние на некоторые решения стран Европы, что является уже политической помощью.

– Некоторые государства в Европе хотели балансировать и пройти, как говорится, “между капельками под дождем”. Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать, – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что ускорение поставок оружия Украине поможет сохранить жизни украинцев и как можно скорее освободить территорию нашего государства.

– Когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира, кто нам начал помогать. Я говорю, что ускорение этого процесса сохранит жизни большинства украинцев и приведет к более быстрой деоккупации наших регионов, оккупированных Россией, — заявил он.

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. В то же время, для серьезного контрнаступления украинской армии нужны еще десятки.